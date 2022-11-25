Несмотря на очередную ракетную атаку Украину, валютный рынок – относительно стабильный, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине на следующей неделе – с 28 ноября до 4 декабря – будет оставаться в пределах текущего коридора. Оснований для каких-то глобальных изменений валютных трендов на данный момент не наблюдаются.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" Герман Марченко, отметив, что несмотря на очередную ракетную атаку Украину, валютный рынок – относительно стабильный, передает 24 канал.

"По нашим данным, в течение следующей недели курс доллара будет оставаться в пределах 39,5-41 гривни за доллар. То есть глобальное изменение валютных трендов не предполагается", – отметил эксперт.

Марченко добавил, что с конца октября в Украине наблюдается относительный баланс между спросом и предложением на наличную валюту.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 24 ноября

Как сообщал УНИАН, курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 40,00 грн/долл. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 40,90 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 39,90 грн за евро.

А в банковских обменниках Киева 24 ноября курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя – 40,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 17 копеек – до 41,20 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,00 грн за долл., евро - 40,40 грн за евро.