Американскую валюту можно продать по курсу 36,60 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" 12 июля остался на уровне предыдущего дня - 37,20 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро остался на уровне предыдущего дня - 41,00 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,60 грн/долл., евро - 40,00 грн/евро.

Курс во время войны

В течение июня 2023 года украинцы продавали валюты больше, чем покупали. Такая тендеция зафиксирована впервые с июля прошлого года.

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Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, все будет зависеть от зерновых соглашений и решений НБУ. "Есть перспектива колебаний, но мы ее не ожидаем в ближайшую неделю. Эти колебания будут определены как раз проблемами с зерновой сделкой, блокировкой портов, проблемами с экспортным притоком валюты, и именно это в будущем приведет к тому, что нужно будет пересматривать курс, поскольку ухудшится баланс. Я бы предполагал, что мы столкнемся с этой проблемой до конца лета, но главным фактором этого движения будут следующие действия НБУ", - отметил эксперт.

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