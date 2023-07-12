Продать доллар в среднем можно по курсу 36,75 грн, евро – 40,50 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 12 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,35 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек и составляет 41,20 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,75 грн за долл., евро-40,50 грн за евро.

Что происходит с курсом

Как сообщал УНИАН, по прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, в начале июля курс доллара в Украине должен быть стабильным, но к концу августа ситуация на валютном рынке может измениться. Эксперт прогнозирует будущие колебания курса, которые будут определены проблемами с зерновой сделкой, блокировкой портов и проблемами с экспортным притоком валюты, что может привести к необходимости пересматривать курс.

Видео дня

Аналитики инвестгруппы ICU отметили, что за прошедшую неделю гривня усилилась еще на 0,1% - до 36,6-37,4 грн/долл., а с начала года укрепление гривны уже составляет примерно 8,3%. Также в начале июля население продолжило покупать валюты меньше, чем продавать. Такая тенденция была зафиксирована в июне впервые с июля прошлого года.

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