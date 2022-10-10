Курс наличного евро сегодня составляет 39,80 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 40,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 39,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 38,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс доллара в Украине: актуальные новости

Накануне сообщалось, что в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 9 октября укрепился на 3 копейки – до 41,12 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 3 копейки и составляет 40,18 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" оставался на уровне предыдущего дня – 40,70 грн/долл. Курс евро к гривне также не изменился и составлял 39,80 грн/евро.

Справка. до полномасштабного вторжения РФ в Украине был плавающий курс гривни. 24 февраля Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл. А 21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.