Курс гривни к евро составляет 40,18 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 3 копейки – до 41,12 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 3 копейки и составляет 40,18 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,36 грн за долл., евро – 39,00 грн за евро.

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Курс доллара в Украине – важные новости

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Потом НБУ решил ужесточить требования к небанковским финансовым учреждениям – обменникам запретили размещать на улицах данные о курсах валют.

В Кабинете министров прогнозировали, что в начале 2023 года курс доллара в нашей стране составит 42 гривни. В правительстве также спрогнозировали, что в конце будущего года американская валюта может стоить 50 гривень.

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