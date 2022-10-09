Курс наличного евро сегодня составляет 39,80 грн/евро.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" остался на уровне предыдущего дня - 40,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился и составляет 39,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,20 грн за долл., евро - 38,80 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

Курс доллара в Украине

Напомним, 8 октября в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару ослаб на 5 копеек – до 41,15 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 9 копеек и составляет 40,15 грн/евро.

А курс наличного доллара у "Приватбанка" был на уровне предыдущего дня – 40,70 грн/долл. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 39,80 грн/евро.

24 февраля Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют на уровне 50 грн/долл.