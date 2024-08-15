Служба поддержки сообщает, что банк больше не сможет проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий физлиц.

Крупнейший из иностранных банков, которые продолжают работать в РФ, "Райффайзенбанк" со 2 сентября прекратит осуществлять исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц, пишет РБК со ссылкой на службу поддержки банка.

"Со 2 сентября 2024 года "Райффайзенбанк" больше не сможет проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов-физических лиц. Ограничение введено в соответствии с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ", – заявил представитель клиентской поддержки.

Он добавил, что все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 по московскому времени 30 августа 2024 года, будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений.

Видео дня

Ограничения были введены в связи с решением материнской структуры банка – австрийской группы RBI. Предписание выдал Европейский центробанк, пишет The Moscow Times.

"Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение", – заявили в "Райффайзенбанке".

По словам другого представителя банка, из-за требований ЕЦБ могут "закрыться" и другие его продукты. Если руководство не успеет выполнить предписания регулятора, то кредитной организации в России и вовсе грозит полное прекращение работы.

В целом ЕЦБ требует от австрийского Raiffeisen Bank втрое сократить денежные переводы для российских клиентов до 2026 года и настолько же – кредитование российских граждан и компаний.

Стоит отметить, что российский "Райффайзенбанк" – дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International.

Российский бизнес австрийского Raiffeisen Bank

Ранее УНИАН писал, что давление на австрийский Raiffeisen Bank International растет как со стороны Вашингтона, так и со стороны ЕЦБ. Цель – ослабить его связи с Россией.

В мае 2024 года глава группы Raiffeisen Bank Иоганн Штробль сообщил, что австрийский все же намерен выполнить предписание Европейского центрального банка о сокращении бизнеса в Российской Федерации. Отмечается, что такие действия запланированы на третий квартал 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: