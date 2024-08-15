"Райффайзенбанк" прекратит осуществлять исходящие переводы в валюте для клиентов в РФ / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Крупнейший из иностранных банков, которые продолжают работать в РФ, "Райффайзенбанк" со 2 сентября прекратит осуществлять исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц, пишет РБК со ссылкой на службу поддержки банка.

"Со 2 сентября 2024 года "Райффайзенбанк" больше не сможет проводить исходящие переводы в иностранной валюте для всех категорий клиентов-физических лиц. Ограничение введено в соответствии с решением Группы RBI в связи с предписанием ЕЦБ", заявил представитель клиентской поддержки.

Он добавил, что все валютные переводы, которые были корректно оформлены и приняты банком к исполнению до 16:00 по московскому времени 30 августа 2024 года, будут обработаны с учетом действующих условий и ограничений.

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Ограничения были введены в связи с решением материнской структуры банка австрийской группы RBI. Предписание выдал Европейский центробанк, пишет The Moscow Times.

"Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение", заявили в "Райффайзенбанке".

По словам другого представителя банка, из-за требований ЕЦБ могут "закрыться" и другие его продукты. Если руководство не успеет выполнить предписания регулятора, то кредитной организации в России и вовсе грозит полное прекращение работы.

В целом ЕЦБ требует от австрийского Raiffeisen Bank втрое сократить денежные переводы для российских клиентов до 2026 года и настолько же кредитование российских граждан и компаний.

Стоит отметить, что российский "Райффайзенбанк" дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International.

Российский бизнес австрийского Raiffeisen Bank

Ранее УНИАН писал, что давление на австрийский Raiffeisen Bank International растет как со стороны Вашингтона, так и со стороны ЕЦБ. Цель ослабить его связи с Россией.

В мае 2024 года глава группы Raiffeisen Bank Иоганн Штробль сообщил, что австрийский все же намерен выполнить предписание Европейского центрального банка о сокращении бизнеса в Российской Федерации. Отмечается, что такие действия запланированы на третий квартал 2024 года.

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