США продолжают внимательно следить за банком, его отношениями с РФ и любыми потенциальными нарушениями санкций.

Давление на австрийский Raiffeisen Bank International растет как со стороны Вашингтона, так и со стороны ЕЦБ. Цель – ослабить его связи с Россией, пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных лица.

Отмечается, что в целом агентство пообщалось с более чем десятком людей, включая высокопоставленных чиновников, участвующих в переговорах США, Австрии и европейских регуляторов. Также есть источники, непосредственно знакомые со стратегией банка.

Интервью показывают, что банк остается под непосредственным международным давлением с целью выхода из России, несмотря на прекращение сделки по покупке доли в австрийской строительной фирме Strabag, принадлежавшей подсанкционному российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

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По словам журналистов, Raiffeisen Bank не прислушался к предупреждениям европейских регуляторов более года назад о рискованной игре с Вашингтоном в отношении своего бизнеса в России. США продолжают внимательно следить за банком, его отношениями с РФ и любыми потенциальными нарушениями санкций. Если бы банк заключил сделку, которую Вашингтон связывает с Дерипаской, появились бы другие риски. Вашингтон имеет право штрафовать финучреждения, которые нарушают санкции, закрывая доступ к доллару.

"Raiffeisen и Австрия играют с огнем. Нравится нам это или нет, но Америка держит в руках кнут", – заявила австрийский депутат от Зеленых Нина Томаселли.

Давление ЕЦБ

К тому же европейские надзиратели Raiffeisen Bank требуют немедленных действий. Представители ЕЦБ присутствовали на заседании наблюдательного совета банка в июне, чтобы призвать кредитора действовать быстро. Регулятор требует в ближайшие недели очертить, какие шаги предпримет банк, сообщил один из источников.

Высокопоставленный международный регулятор заявил, что прерванная сделка со Strabag обострила отношения банка с надзорными органами ЕЦБ, и что они считают Raiffeisen нечестным. Регуляторы также опасаются, что они знают слишком мало о российских операциях банка, сообщило второе лицо.

Угрозы США

С началом войны в Украине в 2022 году Россия стала еще большим источником прибыли для банка. Однако реализация угрозы США ограничить доступ к доллару будет "фатальной", потому что крупные корпорации, которые используют Raiffeisen для международных платежей, уйдут из него.

Власти США осознают сейсмические последствия такого шага для Raiffeisen, а также то, что он может перекинуться на всю финансовую систему, поэтому действуют осторожно, сказал один из собеседников.

Худший сценарий

Вашингтон предпочитает, чтобы европейские регуляторы заставили банк ослабить свои связи с Россией. Но усилия Европы обуздать Raiffeisen были поставлены под сомнение.

В первые несколько месяцев 2023 года ЕЦБ и европейские регуляторы в Едином совете по урегулированию (Single Resolution Board) обсуждали различные сценарии на случай, если банк столкнется с трудностями. Один из источников сообщил, что регуляторы рассматривали возможность ликвидации банка, но в переговорах с Raiffeisen они не желали готовить план сдержанной ликвидации в чрезвычайных ситуациях. Они также заручились поддержкой австрийских чиновников, которые опасались, что любая такая дискуссия может спровоцировать панику в случае утечки информации о ней.

По словам одного из чиновников, в Австрии трудно говорить с Raiffeisen Bank, который является частью мощной группы. Австрийский центральный банк, который имеет право замораживать активы, заявил, что банки сами должны следить за тем, чтобы сделки не нарушали санкции: "У нас много законов, но правоприменение чрезвычайно слабое. Если страны имеют экономический интерес, он часто преобладает", – подчеркнула депутат Европейского Союза София ин'т Вельд.

По данным одного из источников, Raiffeisen имеет около 5 миллиардов евро капитала в России, а сделка со Strabag имела целью высвободить 1,5 миллиарда долларов из этой суммы. Банк неоднократно заявлял, что намерен выйти из России, но не может сказать, когда это произойдет. "Вместо того, чтобы уйти из России, Raiffeisen потратил более двух лет на поиски лазеек и пробелов, чтобы вывести свои деньги", – заявила австрийский депутат Томаселли.

Raiffeisen Bank в России

Ранее УНИАН писал, что RBI хочет купить долю в строительной группе Strabag, связанной с Олегом Дерипаской. Эта спорная сделка возобновила международное давление на австрийского кредитора, после чего он отказался от нее.

Ранее УНИАН писал, что Министерство финансов США предупредило в письменной форме австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), что его доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за деловых отношений с РФ.

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