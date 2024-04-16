Австрийский кредитор, пообещавший уйти из России, заявил о планах расширить российский бизнес.

Австрийский банк Raiffeisen Bank International недавно разместил десятки объявлений о вакансиях в России. Компания имеет амбициозные планы по развитию в стране-агрессорке, что противоречит официальному обещанию уйти с рынка.

Издание Financial Times обнаружило, что банк разметил более чем 2 400 объявлений о работе с декабря, из которых почти 1 500 предназначены для управления продажами и обслуживания клиентов.

Эти объявления противоречат заявлениям Райффайзена о намерении сократить и продать свой бизнес в России после решения Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

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При этом в самом банке заявили, что объявления о вакансиях написано с использованием устаревшей информации, которая не обновлялась с 24 февраля 2022 года.

"Сокращение российского бизнеса продолжится в 2024 году. Raiffeisen продолжает работать над потенциальной сделкой, продажей или выделением, которая приведет к деконсолидации Райффайзенбанка Россия из группы. Реклама не отражает мер, принятых RBI для сокращения российского бизнеса, и не соответствует планам на будущее в отношении российского бизнеса", - говорится в заявлении Raiffeisen.

Руководители Raiffeisen подчеркнули, что находятся в сложной ситуации: прибыль, полученная в России, не может быть репатриирована, а любая продажа бизнеса требует одобрения Кремля. В то же время банку необходимо сохранить работоспособность своего бизнеса в России, чтобы привлечь покупателя, и при этом не поддерживать открыто российскую экономику военного времени.

Стоит отметить, что банк сократил объем кредитования в России и намерен продолжать это делать: с начала 2022 года его кредитный портфель уменьшился на 56%.

В то же время банк стал западным кредитором с крупнейшими операциями в России. Он находится под пристальным вниманием чиновников из Министерства финансов США, а Европейский центральный банк требует вывести активы из России.

Война в Украине и позиция Raiffeisen Bank - последние новости

Австрийская банковская группа Raiffeisen обещала покинуть российский рынок после полномасштабного вторжения РФ в Украину. По состоянию на 5 мая 2023 года Raiffeisen Bank утроил прибыль в России.

Украина официально внесла банк в список международных спонсоров войны, так как банк еще и официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Власти ЕС требуют от банка покинуть РФ, а Польша предлагала ввести санкции против банка. В феврале Raiffeisen заинтересовались фискальные органы США.

В мае 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Raiffeisen решил избавиться от своего российского подразделения.

С 1 сентября 2023 года в банке пообещали ввести комиссию за зачисление средств из других банков в долларах в размере 50% от суммы перевода, минимум 1 000 долларов, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии составит 10 000 долларов.

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