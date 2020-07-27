В коронавирусном фонде практически нет денег

Из 64 миллиардов гривен осталось чуть больше трех миллиардов

В Фонде борьбы с коронавирусом почти закончились средства. Из 64 миллиардов гривен осталось чуть больше трех миллиардов - это пять процентов от всей суммы.

Об этом говорится в сюжете Сніданку з 1+1.

Читайте такжеВ Украине общее число зафиксированных случаев COVID-19 превысило 65 тысяч: данные в регионах

На что пошли деньги

Больше всего денег, а это 35 миллиардов гривен, получило Министерство инфраструктуры. Средства пошли на строительство, реконструкцию, а также ремонт и содержание автомобильных дорог.

Министерство здравоохранения получило 8 миллиардов гривен. Деньги направили на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения ПЦР тестов.

Кроме того, 10 миллиардов выделили Минэкономики на финансовую помощь по безработице.

Хронология событий

13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

18 апреля изменения подписал президент.

По состоянию на 1 июля 2020 года, Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19.

6 июля 2020 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. 10 млн грн из них планировалось потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

21 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средств специального фонда по борьбе с коронавирусом, который был создан при секвестре государственного бюджета, достаточно, чтобы смягчить влияние кризиса на все отрасли экономики и социальную сферу в Украине.

22 июля 2020 года стало известно о том, что Кабинет министров намерен выделить 2 млрд грн из специального фонда по борьбе с коронавирусом на сферу образования и науки.

По состоянию на 24 июля 2020 года правительство Украины уже распределило 66 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram