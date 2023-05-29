Законопроект поддержали 305 нардепов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9107-1, который позволит НБУ национализировать банки подсанкционных собственников, в том числе теоретически это может быть "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк"), принадлежащий Михаилу Фридману. Как сообщается на сайте парламента, такое решение поддержали 305 депутатов.

Как сообщил в своем Telegram заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк, принятый закон позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников, но только системные.

"Наконец, Рада одобрила во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения № 9107-1", — написал депутат.

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Михаил Фридман - что о нем известно

Михаил Фридман-российский миллиардер, совладелец ряда компаний, в частности - "Альфа Групп". В 2022 году вошел в десятку самых богатых людей России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Фридман попал под санкции Великобритании и Евросоюза. В частности, во Франции заморозили его виллу на Лазурном берегу.

В Украине арестованы его активы в "Альфа-Банке" на 12 млрд грн, а также 469 миллионов гривен средств со счетов в "Альфа-банке".

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