Документ уже вступил в силу.

Казахстан выходит из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 года о Межгосударственном валютном комитете.

Об этом говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщают местные СМИ.

"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", — говорится в указе.

Документ уже вступил в силу.

Отметим, комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Казахстан вступил в соглашение 6 ноября 1998 года, наряду с таким странами как Беларусь, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Россия, Таджикистан, Кыргызстан и Молдова. Но уже в 2013 году, в том же Минске, под председательством Александра Лукашенко, от данного органа решили отказаться, и подписали решение об упразднение МВК.

Ухудшение отношений между Казахстаном и Россией

Накануне Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход России.

Заявление Токаева о необходимости диверсификации поставок нефти прозвучало на фоне решения российского суда на 30 дней остановить работу "Каспийского трубопроводного консорциума".

На эту компанию приходится 80 процентов экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с месторождения Тенгиз. Поводом назвали экологические нарушения вроде неправильного оформления документации по плану ликвидации аварийных разливов нефти. По состоянию на 6 июля экспорт сырья продолжался, КТК обжалует решение в суде.

В прошлом месяце Россия останавливала отгрузку казахстанской нефти через терминал Новороссийского порта (его использует КТК). Причиной было разминирования от мин времен Второй мировой войны.

Проблемы в работе КТК стали возникать после того, как Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) заявил о невозможности признания так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". А также после того, как Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, запрещающий поставку в Россию и Беларусь товаров, которые попали под западные санкции.

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