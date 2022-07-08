С начала вторжения России в Украину, 24 февраля, компания Vitol зафрахтовала более 38 млн баррелей нефти из российских портов стоимостью примерно 3,21 млрд долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol прекратить поставки российской нефти, обвинив его в "наглой наживе на кровавой нефти".

Об этом пишет The Guardian.

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко от имени президента попросил компанию Vitol сообщить, когда она отгрузит последний баррель российской нефти и сколько нефти еще отгрузит до этой даты.

В марте Зеленский впервые попросил Vitol прекратить деловые отношения с Россией, "чтобы перекрыть денежный поток", который спонсирует "массовые убийства невинных людей", пишет издание.

А в апреле нефтетрейдер заявил, что объем российской нефти "существенно снизится во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства уменьшатся". Также было сообщено, что компания планирует "выйти с российского рынка" и прекратить транспортировку российской нефти до конца года.

Но в письме Устенко подчеркнул, что эти обещания не были выполнены. Данные о перевозке Refinitiv, собранные Global Witness, показали, что компания Vitol зафрахтовала в июне через порты России более 11 млн баррелей нефти. А с начала вторжения России в Украину, 24 февраля, компания зафрахтовала более 38 млн баррелей нефти из российских портов стоимостью примерно 3,21 млрд долларов - в среднем более 9 млн баррелей в месяц.

"Vitol был крупнейшим западным трейдером российской нефти, перевозимой по морю, после полномасштабного вторжения 24 февраля. Это наглая нажива на кровавой нефти, которая финансирует убийства мирного украинского населения", – заявил советник президента Украины.

Как отметил руководитель отдела расследования данных в Global Witness Сэм Леон, с момента вторжения Vitol был одним из главных западных каналов торговли энергоносителями президента РФ Владимира Путина.

"Ничто, кроме самого жесткого эмбарго на российскую нефть, не остановит их наживы за счет украинского народа", – убежден он.

Справка УНИАН. Vitol Group - голландская компания, специализирующаяся на торговле нефтью и нефтепродуктами. Первый по величине нефтетрейдер (посредник по продаже углеводородов) в мире.

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