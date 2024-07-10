В Украине за баснословную сумму продают старые советские 5 копеек: как выглядит монета

Отмечается, что монета изготовлена с применением "старого штемпеля".

Если у вас до сих пор где-то завалялись советские копейки, то не спешите их выбрасывать. Некоторые монеты времен СССР могут принести неплохой доход своим владельцам.

Так, на аукционе Violity выставили на продажу 5 копеек 1979 года чеканки. Лот оценили в 35 тысяч гривень. Отмечается, что особенность монеты в необычном штемпеле.

"Маленькая звезда встречается очень редко", – пишет продавец.

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При этом он предупреждает, что на монете присутствуют "незначительные следы времени, эрозия".

Указано, что ценность имеет монета, отчеканенная штемпелем Ф71, который использовался с 1961 года.

Характеристики редкой монеты:

между вторым и третьим нижними правыми витками ленты находятся семь стеблей;

буква "Р" смещена вправо, находясь под связующим витком ленты;

срезы стеблей не соединены между собой линиями.

Какие монеты Украины сейчас в цене - последние новости

Нумизматы готовы заплатить приличные деньги за 2 копейки, на которые украинцы давно не обращают внимание, ато и вовсе могут выбросить.

Кромс того, 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно продать от 4 тысяч до 11 тысяч гривень.

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