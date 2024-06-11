Эти монеты часто выбрасывают, а они стоят тысячи: какие копейки искать в копилке (фото)

В вашим копилках могут заваляться очень ценные монеты.

Не секрет, что определенные украинские монеты могут озолотить, ведь в силу своих особенностей они интересуют коллекционеров. Нумизматы готовы заплатить приличные деньги за 2 копейки, на которые украинцы давно не обращают внимание, ато и вовсе могут выбросить.

Специалисты ресурса "Монеты-ягодки" сообщают, что монету 1994 года разновидности 2(10 к.) АА можно продать от 4 500 гривень.

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.) АА нумизматы часто называют "перепутка", – говорится в сообщении.

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При этом за 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия можно выручить 800-1000 гривень, а за такие же монеты из немагнитной стали – 1500-1700 гривень.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тысяч экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, но и в обращении", – объяснили специалисты.

Также за 2 копейки 2003 года заплатят от 1800 до 5000 гривень. Дело в том, что монеты чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ, который так и не выпустили, а монеты попали в обращении.

Какие монеты стоят дорого в Украине - последние новости

10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк оценивается коллекционерами в сумму от 10 до 18 тысяч гривень.

Кроме того, 5 копеек 1992 года принесли своем хозяину более 8 тысяч гривень.

Кроме того, 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно продать от 4 000 до 11 000 гривень. Также примерно за 1,5 тысячи гривень можно продать 50 копеек 2001 года.

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