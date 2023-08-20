Можно ли продать монеты СССР, на какие самый большой спрос и куда с ними идти.

У многих в копилках остались советские деньги - как воспоминания о былых временах. Но, оказывается, дороги они не только как память - некоторые из них можно выгодно продать. Сколько сейчас стоят советские монеты, какие из них наиболее ценные, а также кто и где готов их покупать и порой за немалые деньги - рассказываем в материале.

За сколько можно продать советские монеты - какие покупают

Итак, прежде, чем предлагать товар, давайте разберемся, что покупают и за сколько. Самые дорогие - юбилейные и памятные монеты, а также некоторые разменные. Но покупают и советские обиходные - 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 копеек. Их стоимость во многом зависит от года выпуска, разновидности монеты, степени ее сохранности и спроса на аукционе на момент продажи. Поэтому и разброс цен очень большой, а на сайтах, как правило, указывают среднюю стоимость:

1 копейка

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Такая монета стоит от 10 грн до 30 тыс. грн. Самую большую цену дают за:

1925 год - 1600 - 4 тыс. грн;

1950 год – 20 грн - 17 тыс. грн;

1958 год - 30 тыс. грн;

1947 год - это раритет.

2 копейки

Ее стоимость стартует от 10 грн и до 40 тыс. грн. Самые дорогие:

1925 год - 10-15 тыс грн;

1927 год - 17-40 тыс. грн;

1958 год - 15-25 тыс. грн;

1947 год - также раритетная монета.

3 копейки

За эту монету дают от 5 грн до 20 тыс. грн:

1924 и 1927 год - 10 тыс. грн;

1951 год - 3 тыс. грн;

1958 год - 20 тыс. грн;

1947 год - раритет.

5 копеек

От 10 грн до 50 тыс. грн:

1927 год - 500 грн - 2,5 тыс. грн;

1933 год - 5 тыс. грн;

1935 год - 3,5 тыс. грн;

1958 год - 50 тыс. грн;

1966 год - 1-2,5 тыс. грн;

1970 год - 2-3 тыс. грн;

1990 год - 2,5-5,5 тыс. грн;

1947 год - раритет.

За советские 10 копеек можно выручить 10 грн, а можно - 15 тыс. грн. Самые дорогие:

1942 год - 4 тыс. грн;

1958 год - 15 тыс. грн;

1990 год - 3-8 тыс. грн;

1947 год - раритет.

Стоимость монет 15 копеек и 20 копеектакже варьируется в зависимости от года выпуска, начинается от 5 грн и до 50 тыс. грн.

Самые дорогие 15 копеек:

1942, 1965 и 1966 годы - 2 тыс. грн;

1947 год - раритет;

1958 год - 50 тыс. грн;

1970 год - 5 тыс. грн;

1971 год - 3 тыс. грн.

Самые дорогие 20 копеек:

1931 год - 40 тыс. грн;

1934 и 1947 годы - договорная цена;

1958 год - 50 тыс. грн;

1970, 1971, 1973 и 1976 годы - 2-3 тыс. грн;

1991 год - 12 тыс. грн.

И, наконец, за 50 копеек можно выручить от 150 грн до 80 тыс. грн:

1924 год - 200 грн - 13 тыс. грн;

1958 год - 80 тыс грн;

1970 и 1971 годы - около 2-3 тыс. грн.

Как правило, на сайтах указывают усредненную стоимость монет, но если монеты в идеальном (или почти идеальном) состоянии - это определяет эксперт, то за них можно выручить и больше денег. Монеты потертые, ржавые, поцарапанные коллекционеры брать не хотят. Исключение составляют лишь монеты редкого года - тогда их купят в любом состоянии.

Сколько сейчас стоит 1 рубль СССР

Хорошо продать можно советские рубли - цена в Украине на них начинается от 1 тыс. грн и аж до 150 тыс. грн:

1921 год - 2 тыс. грн;

1922 год - 10 тыс. грн;

1958 год - 80-150 тыс. грн.

Как говорилось ранее, стоимость довольно ориентировочная, и за особо редкие монеты, как, к примеру, рубль 1958 года, можно выручить и больше.

За сколько можно продать монеты 1961 года

Монеты, выпущенные во второй половине ХХ века, 1961-1991 годов, ценятся меньше, чем более ранние. Их стоимость начинается от 2-5 грн и до 12 тыс. грн. Самые дорогие среди них - это 5, 10, 15, 20, 50 копеек выпуска 1965-1975 г. В это время тиражи были небольшие, этим и объясняется спрос на них. Стоимость разных монет может быть 800, 100, 2,5 тыс. и 5 тыс. грн. За 20 копеек 1991 года дают в среднем 20 тыс. грн.

Таблица стоимости монет СССР в Украине - самые дорогие экземпляры

Исходя из этого, можно определить, какие советские монеты самые ценные (начиная от 10 тыс. грн). Самые редкие и дорогие монеты - из первой половины ХХ века:

1922 год - 1 рубль;

1925 год - 2 копейки;

1927 год - 2 копейки;

1931 год - 10 и 15 копеек (это раритеты), а также 20 копеек;

1991 год - 20 копеек.

Раритетными считаются монеты всех номиналов 1947 года, также очень ценится 1958 год. Эти монеты не были в обиходе (почти весь тираж уничтожили), но экземпляры 1958 года время от времени попадаются на аукционах. Монет 1947 года в продаже практически нет, поэтому во всех каталогах пишут, что цена договорная, а реальная может достигать сотен тысяч гривен.

Куда можно продать советские рубли и другие монеты

Есть несколько вариантов, где можно продать советские монеты.

Первый - пойти к антикварам на рынок или в магазин нумизматики. Другой вариант - обратиться к частным коллекционерам. Также можно попробовать продать через специализированные группы в соцсетях, но это более рискованно.

Продвинутые продавцы выставляют монеты СССР на нумизматических аукционах. Для этого нужно зарегистрироваться и заплатить комиссию за размещение лота - 10-15% от финальной цены. Такие аукционы привлекательны тем, что у них строгие правила, и есть гарантия, что сделка будет честной.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит советский сервиз и куда его можно сдать.

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