В декабре размер средней заработной платы вырос на 5% - до 24 000 грн.

В последний месяц 2024 года сезонные факторы ярко проявляли себя на рынке труда: рождественско-новогодние праздники традиционно притормозили найм.

Согласно исследованию Work.ua, в декабре количество вакансий на сайте по поиску работы уменьшилось на 19%. Единственной категорией, которую не затронула эта тенденция, стала "Охрана, безопасность", где размещают вакансии Силы обороны Украины.

"В декабре работодатели разместили на Work.ua 88 864 предложений работы, что на 19% меньше ноября. Уменьшение количества работы видим во всех областях и категориях вакансий, за исключением "Охрана, безопасность" (6 760 предложений работы, +1% к ноябрю)", - говорится в исследовании.

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В декабре на сайте Work.ua на 6% уменьшилось количество кандидатов, активно искавших работу. Однако из-за того, что и вакансий стало меньше, показатель конкуренции удержался на уровне последних четырех месяцев. Поэтому работодатели, которые продолжили найм в декабре, не почувствовали значительного влияния сезонных факторов.

Как и в случае с вакансиями, уменьшение количества соискателей наблюдается во всех областях и категориях, за исключением "Сельское хозяйство, агробизнес", где количество кандидатов не изменилось.

На конец года выросли зарплаты

"Один из немногих показателей, который вырос в последний месяц 2024 года - это зарплаты. В декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 (+5% к ноябрю). Видим, что это изменение в значительной степени связано с вакансиями от Сил обороны", - отметили аналитики компании.

Тенденция проявила себя во всех областях лидерах, кроме Харьковской, где этот показатель остался на отметке 20 000 грн. В остальных регионах зафиксированы следующие цифры:

- 25 250 (+250 грн к ноябрю) - Киевская область;

- 24 000 (+1 500 грн) - Львовская;

- 22 500 грн (+500 грн) - Днепропетровская;

- 22 000 грн (+500 грн) - Одесская.

Больше всего выросли зарплаты в категориях:

- "Недвижимость" - 50 000 грн, +14%;

- "Юриспруденция" - 22 500 грн, +13%;

- "Управление персоналом, HR" - 27 000 грн, +8%;

- "Телекоммуникации и связь" - 26 920 грн, +6%;

- "Топ-менеджмент, руководство высшего звена" - 47 500 грн, +6%.

Новости рынка труда

Как писал УНИАН, согласно исследованию GRC.ua, по сравнению с 2023 годом в 2024 году выросло количество компаний, которые трудоустраивают людей с инвалидностью - с 36% в прошлом году до 50% в этом году. В то же время увеличилось количество работодателей, которые берут на работу ВПЛ - с 35% в 2023 году до 47% в 2024 году.

В Нацгвардии обнародовали ТОП-10 вакансий с зарплатами. Первое место в топе занимает должность в бригаде "Азов" оператора переносного зенитно-ракетного комплекса, заработная плата 25 000 - 125 000 гривен. На втором месте - методист клуба в воинской части НГУ, заработная плата 16 000 - 21 000 гривен.

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