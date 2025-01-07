Поскольку конца войны не видно, украинским предприятиям приходится искать другие места.

Украинские компании, открывшиеся в Центральной Европе после вторжения России в 2022 году, переключили свое внимание с беженцев на местных клиентов. Некоторые бизнесы рассматривают возможности расширения на запад.

Издание Reuters пишет, что в Польше, где украинское население в результате войны выросло более чем до 1,5 миллиона человек, в 2024 году украинцы открыли каждый десятый новый бизнес.

У компании Андрея Галицкого "Львовские круассаны" сейчас 12 точек в Польше после того, как открылись два года назад. В октябре открылась первая чешская точка, что, по словам основателя компании, является частью стратегии по созданию географически разнообразного бизнеса путем расширения на запад и за пределы диаспоры.

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Сильное культурное сходство с Украиной помогло сделать Польшу естественной базой для украинского бизнеса. Но многие также смотрят за пределы крупнейшей экономики развивающейся Европы, чтобы найти больше клиентов.

"Компании изначально рассматривают Польшу как мост или трамплин на рынки Европейского союза", - говорит Дариуш Шимчиха, первый вице-президент Польско-украинской торговой палаты. "Они хотят узнать... реальность, стандарты, нормы и правила работы в Европейском союзе".

Сеть баров "Пьяна Вишня" посвящена традиционному вишневому ликеру из Украины, но основной своей целью рассматривает местных клиентов, сказал основатель компании Андрей Худо.

По его словам, в Польше открылось 15 заведений и девяти в других странах Балтии и Восточной Европы, активизировав экспансию на запад с февраля 2022 года.

В 2025 году группа планирует открыть заведения в Германии, Швейцарии и Франции, а также возобновить работу заведения в Лондоне, сказал он, добавив, что бары привлекают новых клиентов и приносят прибыль.

"До войны мы сосредоточились на Украине, потому что наш бизнес там развивался очень быстро. Но война заставила нас обратить внимание на запад из-за рисков в Украине", - говорит Худо.

Хотя экономика Украины растет, министр экономики Юлия Свириденко заявила в нояброе, что она все еще составляет лишь 78% от того объема, который был до полномасштабного вторжения России.

Поскольку конца войны не видно, украинским предприятиям приходится искать другие места, что является экономическим провалом для соседних стран, где также наблюдается ослабление напряженности на рынке труда за счет прибытия украинских рабочих.

"Когда они (украинцы, - УНИАН) приезжают в Польшу, например, на работу или для открытия бизнеса, это является дополнительным стимулом с экономической точки зрения для потребления и улучшения предложения рабочей силы", - рассказал Анджей Кубисяк, заместитель директора Польского экономического института.

Другой украинский ресторатор, Ольга Копылова, сказала, что до войны она не планировала выводить свой бренд "Черноморка" за границу, но теперь у нее три точки в Польше и по две в Братиславе и Вене.

Сеть кофеен Aroma Kava переехала в Польшу в 2022 году и с тех пор расширилась до 10 точек, а украинский производитель мороженого и замороженных продуктов "Три медведя" купил польскую компанию Nordis.

Зарплата в Польше

Минимальная зарплата в Прольше в шесть раз превысила украинскую. С 1 января, работая полный день, польской работник теперь должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц.

Стоит заметить, что минимальная зарплата в Украине сегодня составляет 8 тысяч гривень, то есть около 190 долларов. Это в 5,89 раза меньше, чем в Польше.

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