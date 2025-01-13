Обнародован ТОП-10 вакансий в Национальной гвардии Украины с зарплатами. Информацию распространил Telegram-канал НГУ со ссылкой на базу вакансий Работа УА.
Первое место в топе занимает должность в бригаде "Азов" оператора переносного зенитно-ракетного комплекса, заработная плата 25 000 - 125 000 гривен.
На втором месте - методист клуба в воинской части НГУ (вся Украина), заработная плата 16 000 - 21 000 гривен.
В тройку также вошла вакансия радиотелефониста воинской части НГУ (г. Хмельницкий), заработная плата 20 000 - 120 000 гривен.
За ними следуют должности:
- оператор БпЛА в бригаде "Азов" (вся Украина), заработная плата 25 000 - 125 000 гривен,
- водитель (B,C) в бригаде "Рубеж" (Киевская обл.), заработная плата 25 000 - 125 000 гривен,
- повар в воинской части НГУ (г. Одесса), заработная плата 15 000 гривен,
- пулеметчик в воинской части НГУ (вся Украина), заработная плата 20 000 - 120 000 гривен,
- военный психолог в воинской части НГУ (вся Украина), заработная плата 20 000 - 125 000 гривен,
- командир отделения в воинской части НГУ (г. Ивано-Франковск), заработная плата 22 000 - 122 000 гривен,
- стрелок в воинскую часть НГУ (г. Винница), заработная плата 20 000 - 120 000 гривен
Рекрутинг в ВСУ - новости
Как сообщал УНИАН, в Украине рекрутинг в ВСУ начал работать в 2023 году. Сначала это происходило через компанию Lobby X, которая искала для украинской армии нужных специалистов.
В ноябре 2023 года Минобороны начало сотрудничество с несколькими известными сайтами для поиска работы, где начали размещать вакансии ВСУ. Так, к процессу были привлечены платформами: Robota.ua, Olx.ua, thelobbyx.com, Work.ua.
18 октября в Минобороны сообщили, что в приложении "Резерв+" можно искать вакансии в Силах обороны. В частности, стал доступен сервис рекрутинга, который позволяет найти оптимальную для себя вакансию в армии.
1 октября 2024 г. Минобороны Украины сообщило, что правительство разрешило военным частям напрямую мобилизовать добровольцев.