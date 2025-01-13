Сейчас свободны вакансии от оператора переносного ЗРК в бригаде "АЗОВ" до методиста клуба и радиотелефониста в воинской части.

Обнародован ТОП-10 вакансий в Национальной гвардии Украины с зарплатами. Информацию распространил Telegram-канал НГУ со ссылкой на базу вакансий Работа УА.

Первое место в топе занимает должность в бригаде "Азов" оператора переносного зенитно-ракетного комплекса, заработная плата 25 000 - 125 000 гривен.

На втором месте - методист клуба в воинской части НГУ (вся Украина), заработная плата 16 000 - 21 000 гривен.

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В тройку также вошла вакансия радиотелефониста воинской части НГУ (г. Хмельницкий), заработная плата 20 000 - 120 000 гривен.

За ними следуют должности:

оператор БпЛА в бригаде "Азов" (вся Украина), заработная плата 25 000 - 125 000 гривен,

водитель (B,C) в бригаде "Рубеж" (Киевская обл.), заработная плата 25 000 - 125 000 гривен,

повар в воинской части НГУ (г. Одесса), заработная плата 15 000 гривен,

пулеметчик в воинской части НГУ (вся Украина), заработная плата 20 000 - 120 000 гривен,

военный психолог в воинской части НГУ (вся Украина), заработная плата 20 000 - 125 000 гривен,

командир отделения в воинской части НГУ (г. Ивано-Франковск), заработная плата 22 000 - 122 000 гривен,

стрелок в воинскую часть НГУ (г. Винница), заработная плата 20 000 - 120 000 гривен

Рекрутинг в ВСУ - новости

Как сообщал УНИАН, в Украине рекрутинг в ВСУ начал работать в 2023 году. Сначала это происходило через компанию Lobby X, которая искала для украинской армии нужных специалистов.

В ноябре 2023 года Минобороны начало сотрудничество с несколькими известными сайтами для поиска работы, где начали размещать вакансии ВСУ. Так, к процессу были привлечены платформами: Robota.ua, Olx.ua, thelobbyx.com, Work.ua.

18 октября в Минобороны сообщили, что в приложении "Резерв+" можно искать вакансии в Силах обороны. В частности, стал доступен сервис рекрутинга, который позволяет найти оптимальную для себя вакансию в армии.

1 октября 2024 г. Минобороны Украины сообщило, что правительство разрешило военным частям напрямую мобилизовать добровольцев.

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