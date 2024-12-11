На фоне кадрового дефицита из-за войны украинцам стало проще найти работу, - исследование

Работодатели охотнее берут на работу граждан, которые ранее сталкивались с дискриминацией.

Война вносит свои коррективы во все сферы жизни украинцев. Сложная ситуация на рынке труда из-за войны, мобилизации, миграции и прочих факторов привела к тому, что работодатели столкнулись с острым дефицитом кадров.

Компания GRC.ua презентовала результаты масштабного исследования "Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год", партнером которого выступил УНИАН.

Исследование показало, что по сравнению с 2023 годом выросло количество компаний, трудоустраивающих людей с инвалидностью - с 36% в прошлом году до 50% в нынешнем. При этом увеличилось количество работодателей, которые берут на работу ВПЛ - с 35% в 2023 году до 47% в 2024 году.

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Кроме того, в нынешнем году работают почти вдвое больше компаний, чем в прошлом, охотно берут на работу военных - 24% в 2023 году, 43% в 2024 год. В то же время все еще есть работодатели, которые не берут во внимание инклюзивность, хотя их число сократилось с 37% в 2023 году до 27% в 2024 году.

Кадровый голод заставляет работодателей нанимать на работу работников 50+, что ранее было редкостью. 2024 стал "прорывным" в этом вопросе, ведь 77% опрошенных работодателей заявили, что обращают внимание на кандидатов 50+ и нанимают их в случае соответствия профиля должности. Еще 5% компаний планируют найм таких работников, но 18% опрошенных не нанимают и не планируют в будущем нанимать кандидатов 50+.

Помимо этого, все чаще украинские организации нанимают женщин на должности, которые раньше занимали специалисты-мужчины. Подавляющее большинство, а это 64%, компаний озвучило, что нанимают кандидаток на такие должности. Еще 11% планируют нанимать женщин, но 25% компаний не готовы идти на такой шаг.

Украинские компании единодушно высказывают мнение, что для работы им нужна поддержка государства:

снижение налоговой нагрузки (36%);

согласование условий экономического бронирования (33%);

трудоустройство иностранцев и изменение возраста для трудоустройства (14%);

прозрачные правила работы для компаний (9%);

улучшение уровня образования, внедрение дуального образования (3%).

Стоит отметить, что несмотря на ситуацию в стране 82% украинцев намерены и дальше работать на своем месте или найти новую работу. 4% планируют открыть в Украине бизнес, а 2% опрошенных хотят вернуться в страну после окончания войны. Исследование выяснило, что лишь 6% украинцев не связывают свое будущее с родной страной, из них 5% ждут возможности уехать навсегда.

Справка УНИАН. Исследование проводилось в сентябре-ноябре 2024 года путем анонимного онлайн-опроса респондентов.

В исследовании принимали участие:

Работодатели. Респондентами стали 2702 человека. Исследованием были охвачены все сектора экономики. Наиболее активными были такие отрасли: FMCG (14%), розничная торговля (9%), производство (7%) и IT-сфера (5%). В исследовании приняли участие представители как крупного бизнеса, так и малого и среднего.

Соискатели трудоспособного возраста/работники компаний. Респондентами стал 6641 человек в возрасте от 18 до 46+ лет. Исследование охватило специалистов всех профессиональных отраслей.

География исследования: вся Украина, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крым.

Дефицит кадров в Украине - последние новости

Согласно прогнозу Международной организации труда, в течение следующих 10 лет дефицит на рынке труда Украины составит 8,6 миллиона человек.

Отмечается, что в ноябре рынок труда начал замедляться под влиянием сезонных факторов, но количество вакансий все еще уверенно держится выше отметки в 100 000 предложений работы, а соискатели не менее активно присылают резюме.

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