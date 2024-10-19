Отмечатся, что эту валюту используют не только страны ЕС.

Одна из самых узнаваемых, известных и сильных валют мира – евро. Многие сразу узнают символ, обозначающий эту валюту, но мало кто знает его значение.

На сайте Европейского союза указано, что евро является официальной валютой 20 стран, которые входят в Еврозону. Все страны, которые входят в ЕС имеют обязательство перейти на евро, но в разные сроки, за редким исключением.

Название "евро" в 1995 году выбрала Европейская комиссия, но сам символ официально представили только 12 декабря 1996 года

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Символ евро – это комбинация греческой буквы Эпсилон, которая символизирует значимость европейской цивилизации, первой буквы слова "Европа" и двух параллельных линий, которые означают стабильность.

Курс евро в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 21 октября официальный курс евро установлен на уровне 44,73 гривни за единицу европейской валюты.

При этом на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 18 октября котировки гривни к евро установились на уровне 44,77/44,79 грн/евро.

В свою очередь начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в конце октября на валютном рынке сохранится ситуация умеренных курсовых изменений, что будет происходить вопреки инфляции. По его мнению, евро в течение 21-27 октября будет колебаться в диапазоне и 45-47 грн/евро на межбанке и 45-47,5 грн/евро на наличном рынке.

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