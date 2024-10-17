До конца года курсовые показатели будут медленно двигаться в сторону уровня в 42 грн/долл.

В конце октября на валютном рынке сохранится ситуация умеренных курсовых изменений, что будет происходить вопреки инфляции, новый этап которой можно связать с изменениями в налогообложении. Кроме того, согласно заявлениям Нацбанка, пока рано говорить о возвращении плавающего курса, а значит режим "управляемой гибкости" продолжит действовать.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Что это означает в дальнейшем? Во-первых, ежедневные незначительные курсовые изменения (элементы свободного курсообразования) будут происходить как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, однако они будут оставаться незначительными. Во-вторых, регулятор оставляет за собой возможность вмешательства в случае возникновения на рынке дисбаланса между спросом и предложением (то есть речь идет о валютных интервенциях, которые утоляют спрос)", - сказал эксперт.

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Он отметил, что учитывая макропрогнозы и получаемую макрофинансовую помощь, Украина имеет возможности уменьшать разрыв между доходами и расходами, что в определенной степени стабилизирует ситуацию на валютном рынке. К тому же ситуация на валютном рынке сейчас отражает макропрогнозы на конец 2024 года: то есть медленно курсовые показатели будут двигаться в сторону 42 грн/долл., а текущие колебания не будут пересекать "коридоры" допустимых валютных изменений.

Характеристики валютного рынка в течение 21-27 октября, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,1-41,5 грн/долл. и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,7 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,1-0,2 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: в зависимости от валюты до 0,3-0,5 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, нас ожидает еще одна относительно "мягкая" неделя: валютные изменения не удивят, а соотношение спроса и предложения будет достаточно сбалансированным. В то же время день за днем курсовые показатели вялыми шагами будут двигаться к другим, более высоким отметкам. Однако это лишь проекция, которая займет не менее 2 месяцев", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 18 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,24 грн/долл., таким образом, гривна незначительно ослабла - на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, укрепилась. Так, официальный курс Нацбанка по евро на пятницу установлен на уровне 44,79 грн/евро, то есть гривна выросла на 12 копеек.

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