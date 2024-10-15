Отмечается, что гривня будет и дальше уступать позиции американской валюте.

Курс доллара в Украинев конце 2024 года может достигнуть новой психологической отметки. Экономист Олег Пендзин считает, что до конца года доллар может подорожать.

В комментарии 24 Каналу он отметил, что курс может достичь отметки в 42,5 гривни за доллар. В то же время, по его мнению, скачок курса доллара до 42 гривен не существенный.

"В бюджет была заложена цифра среднегодового курса на следующий год. То есть начинать будем с 42 гривень, а заканчивать – 47,5 гривни", - заявил Пендзин.

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Таким образом, в конце 2024 года, вероятно, 100 долларов будут стоить 4 200 – 4 250 гривень.

Также он напомнил, что в ноябре в США пройдут выборы президента, результат которых также повлияет на курс доллара.

Курс доллара в Украине - прогноз экспертов до конца года

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца года приблизится к коридору 42-43 гривни за доллар.

В свою очередь президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что до конца 2024 года доллар может находиться в диапазоне 41,3-41,7 гривни за доллар. По его словам, курс доллара до конца года еще можно в определенной степени спрогнозировать, но в 2025 году может быть много различных факторов, которые могут существенно изменить курс валют.

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