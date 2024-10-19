Курс гривны к евро установлен на уровне 44,73 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 21 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,23 грн/долл., таким образом, гривня незначительно укрепилась - на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривня также усилилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,73 грн/евро, то есть гривня выросла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,22/41,25 грн/долл., евро - 44,77/44,79 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подешевел на 9 копеек и составляет 41,40 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,47 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 12 копеек и составляет 45,30 грн/евро (курс продажи - 45,11 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 18 октября, вырос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,50 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 44,50 грн за единицу иностранной валюты.

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