Так им компенсируют потери от "карантина выходного дня".

Кабинет министров продлил до конца года программу финансовой поддержки физических лиц – предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения первой и второй группы, а также имеют детей.

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Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как сказано в пояснительной записке к документу, речь идёт о продолжении программы поддержки ФОПов, которая действовала в мае-августе. Кабмин решил продлить выплаты до конца года, тем самым компенсировав потери в ноябре и декабре тем предпринимателям, которые пострадали от введения "карантина выходного дня".

Те предприниматели, которые получали эту помощь весной и летом, получат её в декабре без подачи нового заявления и необходимых документов. А те, кто претендует на такую помощь впервые, должны подать заявление и документы до 15 декабря.

Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идёт о выплате 2 тысячи гривень на каждого ребенка возрастом до 10 лет.

"Общее финансирование по этой программе до конца года составит фактически 1 миллиард гривень", - сказал он.

Как отметила министр социальной политики Марина Лазебная, деньги на программу будут выделяться из спецфонда по борьбе с коронавирусом. Весной и летом по этой программе получили помощь 87 тысяч предпринимателей на более чем 115 тысяч детей.

Что этому предшествовало

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "на вынос"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и т.п.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Дмитрий Шварц