В частности, на здравоохранение использовано 7,8 млрд грн из 18,5 млрд грн.

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 20 ноября 2020 года потрачено 41 млрд грн из 66 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"На здравоохранение использовано 7,8 млрд грн из 18,5 млрд грн предусмотренных средств", - сказано в сообщении.

В частности, на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн, или 68,5%. На строительство и ремонт приемных отделений направлено 1,7 млрд грн, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн, или 20%.

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Кроме того, местным бюджетам перечислена субвенция на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн. Всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн. На закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%, а на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

Также Минфин сообщает, что на мероприятия в сфере социальной защиты использовано 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн. В частности, 6,8 млрд грн перечислено Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, и 1,7 млрд грн – в Фонд социального страхования. Кроме того, 0,8 млрд грн использовано на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога.

Кроме того, по данным Минфина, на мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. В частности, на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31,45 млрд грн, или 66%. По имеющейся информации, по состоянию на 1 ноября сумма по договорам составляет 23,4 млрд грн.

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Также сообщается, что на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.

Что этому предшествовало

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн.

Как ранее сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, в проекте государственного бюджета на 2021 год не предусмотрена отдельная статья на фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

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Автор: Екатерина Жирий