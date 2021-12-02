Квартиры будут доступны для аренды с 15 января 2023 года.

IKEA анонсировала аренду квартир размером 10 кв. м. в столице Японии Токио. Это, по мнению компании, поможет решить проблему перенаселения города.

Об этом сообщается на сайте компании.

Дизайнеры IKEA продемонстрировали, что на 10 кв. м можно разместить все необходимое для жизни.

Читайте такжеIkea отзовет десятки миллионов шкафов из-за гибели детейМини-квартиры расположены в центральном районе Токио Синдзюку, стоимость их аренды в месяц - 99 иен (23,7 грн). Но доступно такое жилье только членам клуба IKEA Family, вступить в него можно бесплатно.

В двухуровневых квартирах помещается спальное место, рабочая зона, стиральная машина и ванная комната.

Спрос на квартиры в Токио, где проживает почти 14 миллионов человек, очень высокий.

Ранее на рынке недвижимости Киева обнаружили довольно необычное предложение - однокомнатную квартиру без окон по колоссальной цене. Автор объявления оценил площадь квартиры в 20 кв. м. За свое предложение он хочет получить 33 тысячи долларов, оценив каждый метр квадратный жилья в 1650 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко