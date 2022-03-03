В зависимости от боевых действий даты выплат могут перенести, но об этом обещают предупредить.

В "Укрпочте" объяснили, как получить пенсии и социальные выплаты во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Если вы получали пенсии и субсидии через "Укрпочту", не выезжали и находитесь на своем постоянном месте проживания, пожалуйста, ожидайте свою пенсию, социальную выплату или субсидию дома или можете забрать ее в отделении в соответствии с обычным графиком выплат от "Укрпочты". В зависимости от состояния боевых действий могут быть перенесены даты выплат, о чем мы будем держать вас в курсе, но выплаты обязательно будут", - говорится в сообщении.

Если вы выехали из места фактического проживания, позвоните:

или в Контакт-центр "Укрпочты" по телефону 0 800 300 545 и нажмите кнопку 2 - раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии" (все звонки бесплатные);

или в Пенсионный фонд Украины.

Тогда вам нужно сообщить о получении пенсии, пособия по другому адресу и передать такую информацию:

фамилия, имя, отчество получателя пенсии и/или пособия;

адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022 года;

паспортные данные (серия и номер паспорта);

номер телефона получателя пенсии/пособия;

способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);

новый адрес доставки: индекс отделения "Укрпочты" или адрес временного проживания.

Если вы получаете пенсию или денежную помощь почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, который получили в смс-сообщении.

Ваши средства будут выплачены по заявленному адресу проживания в течение нескольких дней.

Если вы пока не определились с местом получения выплаты и хотите ее получить на любом автоматизированном отделении "Укрпочты", к которому будет доступ, сообщите об этом оператору.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, министр финансов Сергей Марченко заявил, что финансовая система Украины работает бесперебойно и эффективно даже в условиях военного времени.

Пенсии, зарплаты, социальные выплаты граждане будут получать вовремя и в полном объеме.

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