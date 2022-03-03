Выплаты будут производиться без всяких условий.

Кабинет министров подготовил специальную программу помощи, которая предусматривает выплату по 6,5 тыс. грн украинцам, потерявшим работу из-за вторжения России.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинцы во всех регионах нашего государства, которые обожжены войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают на полную. Настоящие гуманитарные грузы в пути. Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, которые потеряли возможность работать из-за войны. Там, где боевые действия, каждый наемный работник, каждый ФОПовец, каждый гражданин Украины, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тыс. грн без всяких условий", - сказал президент.

Ранее в Минфине заверили, что пенсии, зарплаты, социальные выплаты граждане будут получать вовремя и в полном объеме.

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