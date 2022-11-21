Первая медаль посвящена Херсону, который 11 ноября освободили от российских оккупантов.

В центре свободного Херсона, который еще совсем недавно был под российской оккупацией, презентовали первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев, – "Херсон – город героев".

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный вручил памятные медали главе Херсонской ОВА Ярославу Янушевичу.

"Мы все неоднократно в течение последних восьми месяцев повторяли изо дня в день и всегда верили, что Херсон – это Украина, что он вскоре вернется. Эти восемь месяцев оккупации были наполнены храбростью, событиями, которые наполняли Украину верой в победу. Сегодня именно в Херсоне мы представляем памятную медаль "Херсон - город героев". На ней наши художники изобразили события, которые здесь происходили. Помните, когда один из жителей Херсона вылез на бронетранспортер с украинским флагом и доказал, что мы не боимся. Это давало надежду стране. Все наши победы должны быть запечатлены", - отметил Пышный, передает пресс-служба НБУ.

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Дизайн памятной медали "Херсон – город героев", разработанный художницей Натальей Фандиковой, воспроизводит пейзажи довоенного города Херсона – красивого, гармоничного, что вдохновляет к жизни, – в сплетении исторических событий весны 2022 года, когда горожане смело и самоотверженно протестовали против оккупантов.

Особый акцент веры в победу сделан автором через воспроизведение на памятной медали строк из исторического романа Лины Костенко "Берестечко": "Не допускай такої мислі, що бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку".

Как сообщили в НБУ, памятная медаль "Херсон – город героев" изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки ‒ "специальный анциркулейтед", тираж – до 100 000 шт. (в том числе до 50 000 шт. - в 2022 году).

Отметим, что этой медалью НБУ начинает серию памятных медалей, посвященных городам и их мужественным жителям и защитникам, которые проявили героизм и стойкость во время отпора вооруженной агрессии РФ против Украины.

В серии также запланирован выпуск медалей, посвященных городам героям - Харькову, Мариуполю, расстрелянной Киевщине (Буче, Гостомелю, Ирпеню) и другим городам.

Война в Украине: Херсон

Как писал УНИАН, 11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подтвердил эту информацию. Также сообщалось, что деоккупировано все правобережье Херсонской области.

14 ноября глава украинского государства посетил Херсон, где встретился с украинскими военными, освобождавшими город. Также над Херсоном официально подняли украинский флаг.

В Херсонском облсовете призвали жителей Херсона не спешить с возвращением домой, поскольку ситуация с безопасностью в городе и расположенных рядом населенных пунктах все еще остается очень сложной.

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