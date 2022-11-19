Продолжаются ежедневные обстрелы Херсона и расположенных рядом населенных пунктов.

В Херсонском облсовете призвали жителей Херсона не спешить с возвращением домой, поскольку ситуация с безопасностью в городе и расположенных рядом населенных пунктах все еще остается очень сложной.

Как сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона, враг продолжает ежедневно обстреливать освобожденный Херсон и расположенные рядом с городом населенные пункты.

"Обстрелы продолжаются каждый день. Поэтому я хочу обратиться ко всем нашим херсонцам, которые сейчас еще не приехали домой. Я знаю, как мы все ждали этого часа, как все старались, чтобы этот день возвращения как можно быстрее наступил. Но сейчас надо еще подождать, немного рановато возвращаться. Потому что очень опасно, есть "прилеты" и процесс по разминированию все еще продолжается", - акцентировал Соболевский.

Видео дня

Он отметил, что процесс разминирования территории и объектов инфраструктуры усложняет большое количество взрывоопасных "сюрпризов", которые оставили оккупанты.

"Разминирование продолжается и херсонцы постоянно слышат звуки взрывов, когда работают специалисты по обезвреживанию. К сожалению, работы еще очень много. Оккупационные власти и российские военные пытались оставить как можно больше таких опасных "сюрпризов" для того, чтобы уничтожить как можно большее количество людей", - подчеркнул Соболевский.

Также первый заместитель председателя Херсонского облсовета отметил, что большой проблемой для жителей Херсона остается отсутствие электроэнергии в городе.

"Самое главное, что нужно - это полноценно вернуть электроэнергию в город, потому что действительно очень тяжелые условия для людей. Но все процессы обновления инфраструктуры задерживает масштабность заминирования. К большому количеству объектов у нас все еще нет доступа, там еще не отработали соответствующие специалисты, хотя и работают круглосуточно. Я уверен, что через понятный срок у нас будет электроэнергия, но не хочу прогнозировать, сколько дней займет восстановление", - сказал Соболевский.

Он констатировал, что Херсон постепенно приходит в себя, но условия для полноценной жизни в городе все еще остаются очень сложными, поэтому людей просят пока подождать с возвращением в свои дома.

"Сейчас еще есть большое количество проблем с возобновлением полноценной жизни в Херсоне. Хотя, на самом деле, каждый день есть результаты. Сегодня первый поезд приехал, связь с каждым днем все лучше, гуманитарные штабы разворачиваются. Гуманитарная поддержка Херсона есть, со всей страны, со всего мира. Но работы еще очень много, и жизненные условия в Херсоне все еще сложные для людей. Поэтому очень просим еще повременить с возвращением, если есть такая возможность. Все вернемся, отстроим весь наш Херсон, но немного времени еще нужно", - акцентировал Соболевский.

Война в Украине: Херсон

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. В освобожденных населенных пунктах сразу начались стабилизационные мероприятия, работают саперы.

18 ноября в Херсон отправился первый поезд из Киева. Поезд будет курсировать из Киева по четным числам, а возвращаться – по нечетным.

Сегодня вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что для всех желающих из освобожденных территорий Херсонской области началась эвакуация.

Вас также могут заинтересовать новости: