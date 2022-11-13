По мнению Уоллеса, важно не недооценивать Москву.

Российская Федерация, вопреки потере Херсона, не собирается сдаваться в войне против Украины, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как пишет Sky News, министр прогнозирует, что Россия будет "обеспокоена и разочарована" потерей Херсона.

"Херсон был одной из многих целей. Россия потерпела неудачу, теперь Украина получила его обратно. Это фактически задает вопрос российскому населению: для чего все это было? Но также это демонстрирует замечательные способности Украины", – сказал Уоллес.

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В то же время он отметил, что "Россия еще далека от того, чтобы сдаться". По его мнению, важно не недооценивать Москву.

"Никогда не недооценивайте Россию. История напомнит вам, что Россия может быть жестокой по отношению к своим же. И если им нужно больше пушечного мяса, они будут это делать", – говорит он.

Освобождение Херсона – что стоит знать

Как писал УНИАН, военнослужащие ВСУ уже установили контроль над 60 населенными пунктами в Херсонской области и продолжают продвигаться на этом направлении. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ЗСУ уже деоккупировали все правобережье Херсонской области.

По данным аналитиков, россияне вывели из этой части области около 20 тысяч военных и 3500 единиц военной техники. После отвода в Мариуполе стремительно увеличилось присутствие российских военных и "днровцев".

Российские пропагандисты называют побег России из Херсона "трудным решением" и меняют риторику на более спокойную на фоне неудачи Кремля.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес отмечал, что это может ослабить оборону российских войск и повлияет на дальнейшую деоккупацию Украины – теперь военные смогут наносить удары из HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму.

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