Продать доллар можно в среднем по курсу 37,35 грн, евро – 40,30 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банках Украины сегодня, 20 ноября, ослабился на 3 копейки – до 37,88 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,35 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня ослабился на 10 копеек и составляет 40,95 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,30 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,67 грн), евро – 40,94 грн/евро (курс продажи – 40,76 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на понедельник, 20 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 36,14 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с пятничным показателем. Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 39,26 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим курсом НБУ.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН прогнозировал, что на этой неделе на валютном рынке Украины возможны определенные курсовые колебания как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, однако эти изменения не будут существенными.

По словам эксперта, коридор возможных колебаний курсов на наличном рынке будет в пределах 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€, а разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания на наличном рынке не превысят 0,3-0,5 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: