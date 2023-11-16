Недавнее укрепление гривни было вызвано доминированием предложения над спросом, отметил начальник департамента казначейства одного из банков.

На следующей неделе на валютном рынке Украины возможны определенные курсовые колебания как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, однако эти изменения не будут существенными.

Об этом рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. "С 20 по 26 ноября ситуация на валютном рынке будет оставаться весьма прогнозируемой: на рынке возможны частые изменения курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. Однако, во-первых, эти изменения будут не существенными, во-вторых, будут зависеть главным образом от соотношения спроса и предложения, а также от "реакции" НБУ, которая будет проявляться в объемах и частоте валютных интервенций", - сказал банкир.

Он отметил, что укрепление гривни, которое происходило постепенно в течение нескольких дней, было вызвано доминированием предложения над спросом. Соответственно, если спрос будет превышать предложение, можно увидеть обратные тенденции.

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"Замечу, что режим "управляемой гибкости" - это фактически мягкое регулирование именно соотношения спроса и предложения. Отмена фиксированного курса как раз предполагает рыночный принцип курсообразования. И поэтому изменения тенденций являются вполне естественными", - сказал Лесовой.

По его словам, несмотря на возможные частые, но незначительные изменения курсов, главные характеристики валютного рынка почти не изменятся:

разница между курсами покупки и продажи на безналичном рынке не превысит максимум 0,1 грн;

текущие "безналичные" колебания также будут незначительными: 0,1-0,2 грн;

коридор возможных колебаний курсов на наличном рынке будет в пределах 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€;

разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания на наличном рынке не превысят 0,3-0,5 грн.

Среди главных факторов, влияющих на рынок, можно выделить определенное информационное беспокойство из-за невыясненности объемов макрофинансовой помощи Украине на 2024 год. Эксперт напомнил, что по разным оценкам для удержания в балансе экономики Украине потребуется 39-43 млрд долларов.

"Конечно, "разгон" через СМИ опасений по сокращению макрофинансовой помощи будет давить на рынок, прежде всего провоцировать рост спроса. Однако, по моему убеждению, сейчас все страхи преждевременны, поскольку до конца года еще достаточно времени, да и переговоры с международными партнерами продолжаются. Напомню, что в 2023 году макрофинансовая помощь составляет почти 50% от всех поступлений в общий фонд бюджета", - отметил Лесовой.

Таким образом, на следующей неделе ситуацию на валютном рынке можно охарактеризовать, как состояние "мягких изменений", не предвещающее внезапных и существенных курсовых сенсаций. Банкир подчеркнул, что продолжается период настройки рынка до режима "управляемой гибкости".

Курс валют в Украине - сегодня это стоит знать

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 16 ноября, остался на предыдущем уровне - 37,85 грн за доллар в среднем. Относительно европейской валюты средний курс гривни сегодня ослабился на 15 копеек и составляет 40,85 грн за евро.

В принятом законе о государственном бюджете на 2024 год стоимость доллара предусмотрена на уровне 40,7 грн/долл. Чиновники снизили ожидаемый курс доллара по сравнению с законопроектом до первого чтения, где курс прогнозировался на уровне 41,4 грн/долл.

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