Продать доллар можно в среднем по курсу 37,40 грн, евро – 40,25 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 17 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,40 грн за доллар.

Относительно евро средний курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,85 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,25 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,77 грн/долл. (продать доллар можно за 37,67 грн), евро – 40,80 грн/евро (курс продажи – 40,60 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на пятницу, 17 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,25 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению со вчерашним показателем. Официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 39,31 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим курсом НБУ.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе на валютном рынке Украины возможны определенные курсовые колебания как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, однако эти изменения не будут существенными.

По его словам, коридор возможных колебаний курсов на наличном рынке будет в пределах 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€, а разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания на наличном рынке не превысят 0,3-0,5 грн.

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