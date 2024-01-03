Детективы БЭБ разоблачили сеть магазинов бытовой техники в уклонении от уплаты более 57 млн грн налогов с помощью неправомерного применения льготы.

По подсчетам аналитиков Бюро экономической безопасности, в 2023 году, пользуясь льготой на распространение украиноязычного контента, компании не уплатили 1,3 млрд грн НДС. Из них 176 млн грн налога не уплачено теми предприятиями, для которых не свойственна реализация бумажных, электронных книг или другого контента.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, подчеркивающее, что только 21% компаний, воспользовавшихся льготой, имеют соответствующий основной КВЭД, то есть занимаются деятельностью, связанной с распространением подобной продукции.

Наибольшую долю предприятий, использовавших льготу при продаже украиноязычного контента, составляют ритейлеры бытовой техники, продуктовые супермаркеты и дистрибуционно-логистические компании. Недавно детективы БЭБ разоблачили сеть магазинов бытовой техники в уклонении от уплаты более 57 млн грн налогов с помощью неправомерного применения упомянутой льготы, уточняют в Бюро. Аналогичную тенденцию с осени 2023 года аналитики наблюдают в работе еще нескольких сетей магазинов.

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Льгота была введена для стимулирования популяризации украиноязычного контента. Законопроект о соответствующих изменениях в Налоговый кодекс еще в 2021 году зарегистрировала группа народных депутатов во главе с нардепом Железняком и поддержкой председателя комитета по вопросам финансов и налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

В 2022 году Закон Украины "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке украиноязычных аудиокниг", несмотря на критику и позицию налоговой, которая отмечала, что бюджетные потери от неправомерного применения льготы могут быть значительно выше, чем положительный эффект, был принят, а предложенный нардепам предварительный финансово-экономический анализ целесообразности такой льготы был проигнорирован.

Как отметили в Бюро:

На практике, из-за несовершенства упомянутых законодательных норм, отдельные предприятия начали использовать льготу для уклонения от уплаты налогов"

Сейчас аналитики Бюро экономической безопасности продолжают исследовать деятельность предприятий, которые могли неправомерно воспользоваться указанной льготой, и готовят предложения по устранению вероятных рисков во время ее применения. В то же время, после начала расследования БЭБ, соответствующие проверки ритейлеров начала и Государственная налоговая служба.

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