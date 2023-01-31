Немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года был почти на 60% ниже по сравнению с октябрем 2021 года.

Осенью 2022 года экспорт из Германии в Россию сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщает Euractiv, импорт из России сократился менее резко, несмотря на масштабные усилия по отказу от российского импорта ископаемого топлива.

Как говорится в материале, немецкий экспорт в Россию в октябре 2022 года был почти на 60% ниже по сравнению с октябрем 2021 года. При этом импорт из страны-агрессора сократился на 49%.

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"Торговля с Россией значительно ослабла с начала агрессивной войны России против Украины", - говорится в сообщении.

Как говорится в материале, на данный момент сложно сказать, какая часть сокращения германо-российской торговли является прямым следствием войны, а какая связана с санкциями ЕС, наложенными на агрессора.

Вторжение в Украину и крах российской экономики:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

По состоянию на 19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

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