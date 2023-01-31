Федеральное правительство Германии проинформировало компании, что примет соответствующие меры, чтобы исключить закупки российского СПГ.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину правительство Германии намерено ограничить импорт российского сжиженного природного газа, дополняя усилия по снижению своей зависимости от поставок энергоресурсов страны-агрессора.

Как сообщает Bloomberg, об этом говорится в письме заместителя министра энергетики Патрика Грейхена в ответ на ряд вопросов, заданных консервативными оппозиционными депутатами

"Федеральное правительство не поддерживает закупки российского СПГ. Федеральное правительство проинформировало компании, что примет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ", - отметил Грейхен.

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По данным немецкой лоббистской группы Zukunft Gas, такие страны, как Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания, по-прежнему принимают поставки российского СПГ, которые в настоящее время составляют около 6% импорта газа на континент.

Правительство Германии знает, что российский СПГ доходит до импортных терминалов в соседних странах, пишет Грайхен. Однако крайне сложно оценить, сколько его хранится в настоящее время.

Согласно документу, в будущем компании будут обязаны информировать Комиссию о происхождении закупок природного газа, если их объем превышает пять тераватт-часов.

Война в Украине и ситуация с газом в Европе:

До полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран Евросоюза полностью или частично зависели от поставок российского газа. После нападения России на Украину большинство стран начали сокращать эту зависимость.

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), ожидается, что ограничение вступит в силу в середине февраля 2023 года.

В Кремле такие санкции назвали "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако спустя неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

Россия угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка".

28 декабря 2022 года цены на газ в Европе упали до довоенного уровня.

4 января 2023 года цена на газ в Европе упала до минимума с начала войны в Украине.

6 января 2023 года вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Путин проиграл в своем газовом шантаже Европы. Берлин смог заменить прекращенные российские поставки газа, нефти и угля через другие каналы.

10 января 2023 года Германия заявила, что к концу зимы 2023 года ее газовые хранилища будут заполнены больше, чем это было к концу зимы 2022 года, сразу после российского вторжения в Украину

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