Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассчитается со всеми кредиторами банка "Аркада" – гражданами и бизнесом - благодаря продаже на аукционе Prozorro.Продажи имущественных прав, или фактически права судиться за офисное здание банка "Аркада" по ул. Ольгинская, за 351 млн грн.

Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ольга Билай в колонке "Хайп вокруг продажи офиса банка "Аркада": факты VS манипуляции".

По словам представителя Фонда, покупатель рассчитался с банком, и после закрытия сделки полученных средств будет достаточно для удовлетворения требований кредиторов банка "Аркада", кроме бывших собственников банка и связанных с банком лиц, в соответствии с законодательством.

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Это был последний шанс рассчитаться с кредиторами банка "Аркада", подчеркнула Билай, ведь, как показывает практика, время не играет в их пользу. Уже следующее решение суда могло финально узаконить вывод активов из банка. Это стало бы настоящим подарком тем, кто эти активы из "Аркады" вывел, а кредиторы банка не получили бы ни копейки.

В Фонде напомнили, что за год до банкротства банка компания-застройщик, связанная с акционером "Аркады", взяла кредит у физического лица на сумму 260 млн грн, а банк передал в залог по этому кредиту физическому лицу свой лучший актив — здание главного офиса и земельный участок на Ольгинской стоимостью на треть всех активов банка. Из-за непогашения кредита банк потерял этот актив, в августе 2020 года стал неплатежеспособным, а кредиторы банка могли потерять все свои средства.

Фонд гарантирования вкладов пытался вернуть актив на баланс "Аркады" через обращения в суды, официальные заявления в правоохранительные органы и публичные призывы к правоохранителям и судьям не потакать действиям мошенников и защитить права кредиторов банка, однако за два года суды так и не стали на сторону граждан и украинского бизнеса.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов на аукционе в системе Prozorro.Продажи 10 октября, анонсированном еще в сентябре, с 26-й попытки продал имущественные права, либо фактически право победителя торгов продолжать добиваться восстановления права собственности на здание головного офиса банка "Аркада" за 351 млн грн.