Изменения в бюджетных правилах ЕС требуют единогласного одобрения стран-членов.

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит план Европейского Союза по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на 2023 год.

Выступая на конференции в Будапеште, премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что хотя его страна осуждает российскую агрессию и поддерживает украинский народ, он не желает ставить интересы Украины выше интересов своей страны, пишет Sky News.

Пакет предусматривает выплату до 18 миллиардов евро в виде регулярных платежей для поддержки энергетических и медицинских учреждений Украины, финансирования заработной платы и пенсионных программ.

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Отказ Венгрии одобрить его грозит полным срывом плана, поскольку изменения в бюджетных правилах ЕС требуют единогласного одобрения стран-членов, объясняют журналисты.

В качестве альтернативы плану помощи ЕС г-н Орбан рекомендовал 27 членам ЕС определить, сколько они готовы предоставить Украине, и распределить сумму "пропорционально и справедливо" между собой, не беря совместно кредиты для осуществления платежей.

Он сказал, что Венгрия будет готова предоставить Украине от 128,1 до 149,5 млн фунтов стерлингов из собственного бюджета на двусторонних условиях — сумма, по его словам, не нанесет принципиального ущерба национальным интересам Венгрии.

Помощь Украине от ЕС - важнейшие новости

9 ноября Европейская комиссия представила предложение о предоставлении Украине в 2023 году пакета макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Угроза венгерского правительства наложить вето на пакет помощи для Украины прозвучала после того, как в июне Будапешт сорвал общеевропейское принятие глобального соглашения по корпоративному налогу и провел активную кампанию против санкций против России.

Виктора Орбана многие считают ближайшим союзником президента России Владимира Путина. Он также громко выступал против санкций блока против Москвы за войну в Украине, хотя в конечном итоге всегда голосовал за них.

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