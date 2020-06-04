Украинская экономика с начала года упала на 5% - Минэкономики

Согласно обзору Минэкономики, этот показатель соответствует прогнозу.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-апреле 2020 года сократился на 5%, что соответствует прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Об этом говорится в обзоре экономической активности за январь-апрель 2020 года, опубликованном на сайте Минэкономики.

"В комплексе со стимулирующими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", - говорится в обзоре.

Отмечается, что в апреле большинство видов производственной деятельности ощутили негативное влияние распространения коронавируса в мире и продолжения действия карантинных мер по сдерживанию пандемии внутри страны.

В то же время, Минэкономики ожидает, что смягчение карантина с середины мая и дальнейшее снятие ограничений на фоне внедрения принятых правительственных решений, направленных на смягчение воздействия пандемии COVID-19, позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста ВВП в конце текущего года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует, что в 2020 году валовой внутренний продукт Украины может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом, о чем говорится в утвержденной 27 мая комплексной программе по восстановлению отечественной экономики.

Новый государственный бюджет на текущий год базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%.

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