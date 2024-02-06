В ЕС рассмотрели по каким правилам будет работать Украинский фонд поддержки.

Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия по созданию украинского фонда в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза на четыре следующих года для помощи Украине.

"Сегодня Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного согласия по введению нового целевого инструмента для поддержки восстановления Украины, ее восстановления и модернизации, поддерживая в то же время усилия по выполнению реформ, которые являются частью пути страны к членству в ЕС. Украинский фонд будет иметь общий бюджет в 50 миллиардов евро", - говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

Новый фонд объединит бюджетную поддержку ЕС в единый инструмент, что позволит оказывать широкую, предсказуемую и гибкую помощь для Украины на период 2024-2027 годов.

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"ЕС готов поддерживать Украину так долго, как будет необходимо. Украинский фонд позволит нам направить существенную и предсказуемую поддержку для Украины, чтобы помочь ее народу отстроить страну в условиях беспрецедентных вызовов, которые принесла с собой российская агрессивная война. В то же время эта поддержка поможет Украине продвигать вперед реформы и усилия по модернизации на пути к членству в ЕС", - подчеркнул министр финансов председательствующей в ЕС Бельгии Винсернт Ван Петегем.

Структура украинского фонда

Он будет состоять из трех главных компонентов. Первый предусматривает, что Кабмин разработает "украинский план", который определит намерения по восстановлению, восстановлению и модернизации страны, а также будет содержать планы реформ в рамках процесса вхождения в ЕС. Деньги в форме грантов и кредитов для Украины будут предоставлять на основе имплементации этого плана, с соблюдением необходимых условий и временного расписания выплат.

Вторая составляющая будет предусматривать поддержку в форме бюджетных гарантий и будет сочетать гранты и кредиты от государственных и частных институтов. Эти гарантии будут покрывать кредитные риски.

Третья составляющая - помощь Евросоюза в рамках вхождения Украины в ЕС и другие меры поддержки, которые помогут Украине привести законодательство в соответствие с законодательством ЕС, а также выполнить структурные реформы.

Как Фонд будет распределять деньги

Как отмечается в сообщении, достигнутая между Европарламентом и Советом ЕС предварительная договоренность определяет и финансовые аспекты. Общий бюджет в 50 миллиардов евро будет распределен на 33 миллиарда в кредитах и 17 миллиардов в грантах.

Гранты будут выделяться через новый специализированный инструмент, а кредиты - за счет резервов собственных ресурсов ЕС, подобно финансированию, применявшемуся во время выполнения макрофинансовой помощи для Украины МФД+ в 2023 году.

Украина может делать запрос, в рамках украинского плана, на авансовый платеж в сумме до 7 процентов от вместимости Фонда.

Существенная часть инвестиционной составляющей украинского плана и украинского инвестиционного рамочного инструмента будет предназначена для осуществления "зеленых" инвестиций. Часть ресурсов украинского инвестиционного рамочного инструмента будет зарезервирована для поддержки малых и средних предприятий. Украинский план также предусматривает меры по поддержанию эффективности национальной власти.

Согласованный текст договора предусматривает промежуточное финансирование, которое позволит направить бюджетные ресурсы в Украину так быстро, как это возможно. Кроме того, Фонд будет сохранять определенную гибкость с учетом того, что Украина находится в состоянии войны.

Реформы в Украине

Предпосылкой для поддержки с использованием ресурсов Украинского фонда будет продолжение Киевом реформ и уважение к эффективным демократическим механизмам, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство права, гарантии уважения прав человека, включая права меньшинств.

ВР и общественные организации в Украине будут проинформированы и получат консультации по разработке и имплементации украинского плана.

Предварительное соглашение, достигнутое в результате переговоров, должно пройти через рассмотрение в Совете ЕС и в Европейском парламенте до того, как его текст будет вынесен на процедуру формального утверждения. После такой процедуры соглашение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, и вступит в силу на следующий день после публикации.

Помощь Украине от ЕС

1 февраля главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Украина надеется, что первые средства от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро поступят уже в марте текущего года.

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