Украина надеется, что американские партнеры "последуют примеру ЕС".

Украина надеется, что первые средства от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро поступят уже в марте текущего года. Об этом сказала первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

"Мы надеемся, что первый транш мы получим в марте месяце в размере 4,5 млрд евро. За первый год мы прогнозируем получить 18 млрд евро прямой бюджетной поддержки. Очевидно, что бюджетный дефицит не может быть покрыт исключительно из денег ЕС", - сказала она.

По ее словам, поэтому Украина надеется, что американские партнеры "последуют примеру ЕС". "Это нам поможет удержать нашу макроэкономическую стабильность, которая является базовой предпосылкой для экономического роста и восстановления", - подчеркнула Свириденко.

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Макрофинансовая помощь ЕС

Как сообщал УНИАН, 1 февраля главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что решение было одобрено всеми 27 лидерами ЕС в Брюсселе.

По его словам, это обеспечивает устойчивое, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины.

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