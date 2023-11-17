Забытые в копилках монеты могут принести украинцам неплохие доходы. Некоторые старые монеты высоко ценятся среди коллекционеров из-за определенных особенностей.
Так, по информации сайта "Монеты-ягодки", 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать от 4, 5 тысячи гривень.
"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.) АА нумизматы часто называют "перепутка", – объяснили эксперты.
Кроме того, за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм можно получить до 2200 гривень. Отмечается, что эта редкая монета чеканилась для годового набора НБУ, но его так и не выпустили, поэтому отчеканенные монеты отправили в обращение.
Также ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года, а именно:
- разновидность 1БА с большими ягодами – 1 300 - 2 000 гривень;
- разновидность 1БВ с маленькими ягодами – 2 500 - 3 000 гривень.
"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – указано в сообщении.
Ранее УНИАН писал, что 25 копеек изымаются из оборота, но они могут принести хорошие деньги.