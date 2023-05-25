Это поможет украинскому бизнесу и экономике в сверхсложных военных условиях.

Европейский Совет продлил еще на год действие беспошлинного ввоза украинских товаров в страны Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что такое решение существенно поможет украинскому бизнесу и экономике в сверхсложных военных условиях.

"Европейский совет сегодня продлил действие "экономического безвиза" с Украиной еще на год. Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС по меньшей мере до июня 2024 года", - отметил он.

Также он выразил благодарность европейским партнерам за принятое решение.

ЕК согласовала отмену пошлин на экспорт из Украины - главное

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия 27 апреля 2022 года согласовала отмену на год всех пошлин и квот на украинский экспорт. Целью этого решения было предупреждение глобального ценового кризиса на рынке, а также помощь Украине стабилизировать рынки на фоне полномасштабного вторжения.

Во время саммита "Украина-Европейский Союз", который состоялся в феврале в Киеве, обсуждались перспективы присоединения Украины к ЕС. Тогда же президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что срок действия беспошлинной торговли однозначно будет продлен.

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