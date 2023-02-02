Фон дер Ляйен подчеркнула, что сейчас ЕС работает, чтобы заставить Россию заплатить "за эту зверскую войну".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что десятый пакет санкций Евросоюза против России будет принят до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину - до 24 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен заявила на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

"Сейчас мы делаем все, чтобы заставить Путина заплатить за эту зверскую войну. Перед тем, как Россия начала эту войну, мы громко говорили о той цене, которую Россия вынуждена будет заплатить. И Россия заплатила. Наши санкции размывают российскую экономику. А энергетическая цена этого составляет 160 млн евро в день. Вместе с партнерам из G7 мы добавим еще предельную цену на нефтепродукты", - сказала она.

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Глава Еврокомиссии подчеркнула, что на Россию "будет большее давление".

"И к годовщине начала полномасштабного вторжения мы будем иметь 10-й пакет санкций", - добавила фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что Россия вынуждена будет заплатить за разрушения, которые она причинила в Украине, в частности должна будет давать средства на реконструкцию Украины. "Мы еще определяемся с тем, как это сделать", - уточнила президент ЕК.

Фон дер Ляйен также в очередной раз подчеркнула, что Россия должна ответить за свои преступления в суде.

Десятый пакет санкций против агрессора:

12 января 2023 года СМИ собщаали о том, что ЕС ускоряет работу над десятым пакетом санкций против России.

17 января 2023 года Глава Еврокомиссии рассказала, на что будет направлен десятый пакет санкций против РФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что рассчитывает на то, что следующий пакет санкций Европейского Союза против РФ будет содержать ограничения против ядерной отрасли России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что десятый пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по РФ и ее военному бюджету.

По словам министра, речь идет о суровых санкциях против индустрии ракет и беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ и информационно-коммуникационных технологий, новых санкциях против Ирана.

Визит лидеров ЕС в Украину 2 февраля:

2 февраля 2023 года в Украину прибыли главный дипломат ЕС и председатель Еврокомиссии.

Высокопоставленные лица Европейской комиссии встретятся со своими коллегами в правительстве Украины. 3 февраля Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель встретятся с президентом Владимиром Зеленским.

По информации Sky News, ожидается, что стороны будут обсуждать увеличение финансовой и военной помощи Украины, расширение доступа украинской продукции на рынок ЕС, помощь стране в покрытии энергетических потребностей, новые санкции против России, расширение зоны мобильных звонков без роуминга между ЕС и Украиной.

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