Кроме того, приостанавливается действие антидемпинговых тарифов.

Европейская комиссия согласовала отмену пошлин и квот на украинский экспорт на год.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении.

Он отметил, что готовится важное решение Евросоюза.

"Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов", - сказал глава государства.

По словам президента, детали этого предложения он обсудил сегодня с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Именно сейчас это позволит нам сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство. Но нужно рассматривать это решение не только в украинском контексте. Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет весомым антикризисным инструментом", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис, чтобы "начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном".

По его словам, украинский экспорт поможет стабилизировать рынки, поэтому это выгодно не только Украине, но и всем европейцам, "жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции".

Зеленский подчеркнул, что на очереди новые решения партнеров для либерализации украинского экспорта.

"Также согласовываем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе", - отметил он.

Кроме того, Зеленский рассказал о разговоре с президентом Индонезии, в том числе и о продовольственной безопасности. Президент Украины отметил, что для миллионов людей в разных странах угроза голода будет сохраняться, пока Россия не начнет искать мира с Украиной.

"Именно из-за этой войны, развязанной Россией, десятки государств оказались в условиях, когда они не могут быть уверенными в стабильности для своих людей", - подчеркнул он.

Зеленский выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки" в этом году.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: