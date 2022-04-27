Европейская комиссия согласовала отмену пошлин и квот на украинский экспорт на год.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видеообращении.
Он отметил, что готовится важное решение Евросоюза.
"Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов", - сказал глава государства.
По словам президента, детали этого предложения он обсудил сегодня с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
"Именно сейчас это позволит нам сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство. Но нужно рассматривать это решение не только в украинском контексте. Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет весомым антикризисным инструментом", - подчеркнул Зеленский.
Президент Украины отметил, что Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис, чтобы "начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном".
По его словам, украинский экспорт поможет стабилизировать рынки, поэтому это выгодно не только Украине, но и всем европейцам, "жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции".
Зеленский подчеркнул, что на очереди новые решения партнеров для либерализации украинского экспорта.
"Также согласовываем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе", - отметил он.
Кроме того, Зеленский рассказал о разговоре с президентом Индонезии, в том числе и о продовольственной безопасности. Президент Украины отметил, что для миллионов людей в разных странах угроза голода будет сохраняться, пока Россия не начнет искать мира с Украиной.
"Именно из-за этой войны, развязанной Россией, десятки государств оказались в условиях, когда они не могут быть уверенными в стабильности для своих людей", - подчеркнул он.
Зеленский выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки" в этом году.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Европейский союз рассматривает возможность отмены всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны.