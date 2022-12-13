Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Двум бывшим служащим банка "Аркада" сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и растрате средств Фондов финансирования строительства.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, в результате действий подозреваемых в течение 2017-2018 годов Фондам финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" нанесен ущерб на сумму более 11,5 млн гривень.

"Заместитель директора Главного департамента по привлечению средств и начальник управления по привлечению средств банка "Аркада", находясь в сговоре с руководством банка и застройщиками, путем формального внедрения акции "Вместе дешевле" привлекли средства подставного лица на приобретение 52 квартир в жилых комплексах "Эврика" и "Патриотика" по заниженной стоимости", - рассказали прокуроры.

Следствие выяснило, что в дальнейшем под предлогом невыполнения подставным доверителем условий акционной программы, последнему возвращались средства за приобретенные квартиры, однако уже по их стоимости на момент возврата.

Экс-чиновникам объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Банкротстсво банка Аркада - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2020 году правление Национального банка признало банк "Аркада" неплатежеспособным в связи с уменьшением нормативов его капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

25 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка "Аркада" на основании решения НБУ. А через несколько дней ФГВФЛ начал процедуру выплаты средств вкладчикам "Аркады".

Банк "Аркада" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. Одной из специализаций финансового учреждения было строительство недвижимости в Киеве.

После объявления неплатежеспособным банк "Аркада" и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших превышает 30 тысяч.

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