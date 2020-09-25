Регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать неплатежеспособный банк "Аркада".

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка "Аркада", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Правление Национального банка отнесло банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов его капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 августа начал процедуру вывода банка "Аркада" с рынка.

Банк "Аркада" и компания-застройщик прекратили строительство жилых комплексов, которые строились с привлечением средств физических и юридических лиц. По данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших превышает 30 тысяч.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 11 сентября 2020 года начал осуществлять выплаты средств вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада".

Банк "Аркада" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

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Автор: Екатерина Жирий