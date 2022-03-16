Кредитный рейтинг России после этого значительно упадет, сообщает кредитное агентство.

Кредитное рейтинговое агентство Fitch заявляет, что сочтет дефолтом купонные выплаты России по долларовым облигациям в рублях.

Об этом сообщает издание Reuters.

"Оплата в местной валюте долларовых облигаций, подлежащих уплате 16 марта, будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода", - говорится в сообщении Fitch.

Отмечается, что в случае выплаты в рублях рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до "D".

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента РФ в иностранной валюте будет снижен до "RD" (ограниченный дефолт), если купонные выплаты не будут произведены в долларах до конца 30-дневного льготного периода.

Как известно, Россия в среду, 16 марта, должна выплатить 117 млн долларов (106 млн евро) по двум выпускам долларовых облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах.

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